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В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов

В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов Полицейская служба безопасности Норвегии сообщила о повышении угрозы терактов в стране со среднего до высокого (второго после наивысшего - ред.) уровня.
Другие страны
8 октября 2024 г. 21:10
В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов

Полицейская служба безопасности Норвегии сообщила о повышении угрозы терактов в стране со среднего до высокого (второго после наивысшего - ред.) уровня.

Как передает Report со ссылкой на NRK, соответствующее заявление распространила Полицейская служба безопасности (Politiets sikkerhetstjeneste, PST) скандинавской страны.

Представитель спецслужбы Эйрик Веум заявил, что из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке PST лица еврейского происхождения, посетители синагог, а также связанные с Израилем организации могут подвергаться повышенной опасности. П его словам, в связи с этим сотрудники норвежской полиции, которые обычно не носят с собой оружия, будут временно вооружены.

"В настоящий момент PST не располагает сведениями о каких-либо конкретных планах осуществления терактов в Норвегии, однако ведется постоянна работа по выявлению угроз", - заявил Веум.

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