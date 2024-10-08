В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов

Полицейская служба безопасности Норвегии сообщила о повышении угрозы терактов в стране со среднего до высокого (второго после наивысшего - ред.) уровня.

Полицейская служба безопасности Норвегии сообщила о повышении угрозы терактов в стране со среднего до высокого (второго после наивысшего - ред.) уровня.

Как передает Report со ссылкой на NRK, соответствующее заявление распространила Полицейская служба безопасности (Politiets sikkerhetstjeneste, PST) скандинавской страны.

Представитель спецслужбы Эйрик Веум заявил, что из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке PST лица еврейского происхождения, посетители синагог, а также связанные с Израилем организации могут подвергаться повышенной опасности. П его словам, в связи с этим сотрудники норвежской полиции, которые обычно не носят с собой оружия, будут временно вооружены.

"В настоящий момент PST не располагает сведениями о каких-либо конкретных планах осуществления терактов в Норвегии, однако ведется постоянна работа по выявлению угроз", - заявил Веум.