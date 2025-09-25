В Норвегии возле аэропорта перехвачен дрон

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 17:05
    В Норвегии неподалеку от аэропорта Осло перехвачен беспилотник, пролетавший рядом с зоной ограничения полетов.

    Как передает Report, об этом пишет Guardian со ссылкой на норвежское издание VG и заявление представителя полиции.

    Беспилотник был перехвачен в ночь на 25 сентября, его нейтрализовали до того, как он мог бы помешать работе аэропорта.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    По данным VG, установлена личность владельца БПЛА.

    Местные СМИ сообщили, что мужчина в возрасте 50 лет был пойман за управлением беспилотника недалеко от взлетно-посадочной полосы.

    Лента новостей