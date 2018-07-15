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    В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные сторонники правительства Никарагуа убили в субботу двух молодых людей прямо на территории Национального автономного университета Никарагуа в столице Манагуа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, оба находились в зоне строительства баррикад, когда получили пулевые ранения в голову.

    Территория университета, где держат оборону протестующие против президента Даниэля Ортеги студенты, с пятницы взята в кольцо проправительственными силами. Тогда же генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов.

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