В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные сторонники правительства Никарагуа убили в субботу двух молодых людей прямо на территории Национального автономного университета Никарагуа в столице Манагуа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, оба находились в зоне строительства баррикад, когда получили пулевые ранения в голову.

Территория университета, где держат оборону протестующие против президента Даниэля Ортеги студенты, с пятницы взята в кольцо проправительственными силами. Тогда же генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов.