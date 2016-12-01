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    В Никарагуа 13 человек пострадали в ходе акций протестов

    Ранения получили шесть полицейских

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Триннадцат человек получили ранения в Никарагуа в ходе столкновений между полицией и крестьянами, протестующими против строительства трансокеанского канала по территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщаетпортал Noticias RCN.

    Замглавы полиции Никарагуа Франсиско Диас в среду обвинил участников акций протеста в агрессивном поведении в отношении сотрудников органов правопорядка в населенных пунктах Сардина и Сан-Мигелито, где ранения получили шесть полицейских.

    В свою очередь адвокат противников строительств Моника Лопес опровергла эти обвинения, назвав именно полицию виновником столкновений, в результате которых были ранены также семеро крестьян.

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