​В Нигерии жертвами неизвестного вируса стали 18 человек

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек на юго-востоке Нигерии умерли от неизвестного заболевания, вызывающего нарушение зрения, головную боль и потерю сознания.

Как передает Report, врачи штата Ондо говорят, что загадочная болезнь поражает центральную нервную систему.

Проверка показала, что это - не вирус Эбола.

По словам местных жителей, вспышка заболевания началась три дня назад и быстро распространилась. Все инфицированные скончались в течение суток.