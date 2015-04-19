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    ​В Нигерии жертвами неизвестного вируса стали 18 человек

    Загадочная болезнь поражает центральную нервную систему

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек на юго-востоке Нигерии умерли от неизвестного заболевания, вызывающего нарушение зрения, головную боль и потерю сознания.

    Как передает Report, врачи штата Ондо говорят, что загадочная болезнь поражает центральную нервную систему.

    Проверка показала, что это - не вирус Эбола.

    По словам местных жителей, вспышка заболевания началась три дня назад и быстро распространилась. Все инфицированные скончались в течение суток.

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