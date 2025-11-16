Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денге

    Другие страны
    16 ноября, 2025
    21:52
    В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денге

    Вспышка лихорадки денге отмечена в штате Сокото на северо-западе Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Nigerian Tribune со ссылкой на департамент медицины штата.

    Врачи департамента и все лечебные учреждения переведены в состояние повышенной готовности. Департамент предупредил "о росте количества сообщений о случаях заболевания, во многом сходных с тяжелыми проявлениями лихорадки денге". Сотрудникам системы здравоохранения указано на необходимость повысить бдительность и немедленно сообщать о подозрительных случаях.

    По словам главы департамента Фарука Умара Абубакара, власти штата принимают неотложные меры для сдерживания вспышки лихорадки.

    "Каждый пациент с симптомами лихорадки, головной боли, ломоты в теле, болей в суставах, особенно когда тесты на малярию дают отрицательные результаты или симптомы не исчезают, должен быть немедленно проверен на возможное заболевание лихорадкой денге", - отметил он в распространенном распоряжении департамента.

    Медицинские власти Нигерии опасаются появления вспышек лихорадки денге в других штатах Нигерии.

    Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. Вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.

