В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денге

Вспышка лихорадки денге отмечена в штате Сокото на северо-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nigerian Tribune со ссылкой на департамент медицины штата.

Врачи департамента и все лечебные учреждения переведены в состояние повышенной готовности. Департамент предупредил "о росте количества сообщений о случаях заболевания, во многом сходных с тяжелыми проявлениями лихорадки денге". Сотрудникам системы здравоохранения указано на необходимость повысить бдительность и немедленно сообщать о подозрительных случаях.

По словам главы департамента Фарука Умара Абубакара, власти штата принимают неотложные меры для сдерживания вспышки лихорадки.

"Каждый пациент с симптомами лихорадки, головной боли, ломоты в теле, болей в суставах, особенно когда тесты на малярию дают отрицательные результаты или симптомы не исчезают, должен быть немедленно проверен на возможное заболевание лихорадкой денге", - отметил он в распространенном распоряжении департамента.

Медицинские власти Нигерии опасаются появления вспышек лихорадки денге в других штатах Нигерии.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. Вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.