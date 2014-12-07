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    ​В Нигерии вооруженные люди напали на тюрьму

    Из находившихся в тюрьме 270 заключенных остались лишь 53 человека

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Нигерии неизвестные вооруженные люди напали на тюрьму в городе Тунга в центральной части страны.

    Как передает Report, местная полиция подтвердила сообщения о нападении, однако не сказала, сколько заключенных смогли бежать.

    Согласно сообщениям, из находившихся в тюрьме 270 заключенных остались лишь 53 человека.

    Пока никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.

    С начала ноября это уже третье подобное нападение на тюрьму в Нигерии.

    В организации предыдущих нападений обвинялась исламистская группировка Боко Харам.

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