​В Нигерии вооруженные люди напали на тюрьму

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Нигерии неизвестные вооруженные люди напали на тюрьму в городе Тунга в центральной части страны.

Как передает Report, местная полиция подтвердила сообщения о нападении, однако не сказала, сколько заключенных смогли бежать.

Согласно сообщениям, из находившихся в тюрьме 270 заключенных остались лишь 53 человека.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот инцидент.

С начала ноября это уже третье подобное нападение на тюрьму в Нигерии.

В организации предыдущих нападений обвинялась исламистская группировка Боко Харам.