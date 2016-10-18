В Нигерии в результате серии нападений погибли не менее 40 человек

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек были убиты в результате нападений, осуществленных, предположительно, скотоводами фулани в Нигерии за минувшие выходные.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, нападения произошли в субботу и воскресенье в штате Кадуна.

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.