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    В Нигерии в результате двух взрывов погибли 56 человек

    В результате инцидента 57 получили ранения

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших одновременно на разных концах рынка в нигерийском городе Мадагали на северо-востоке Нигерии, увеличилось до 56.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя окружных властей Юсуфа Мохаммеда.

    Ранее сообщалось о 45 жертвах.

    По данным Мохаммеда, в результате инцидента погибли 56 человек и еще 57 получили ранения.

    Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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