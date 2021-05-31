В Нигерии спасены 14 похищенных студентов

В штате Кадуна на севере Нигерии спасены 14 студентов частного вуза, похищенных вооруженными лицами.

В штате Кадуна на севере Нигерии спасены 14 студентов частного вуза, похищенных вооруженными лицами.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщил комиссар внутренней безопасности и внутренних дел штата Кадуна Самуэль Аруван. Они были переданы своим семьям.

Группа вооруженных лиц похитила 19 студентов частного университета Green Field 20 апреля текущего года. Спустя три дня пятеро из них были обнаружены мертвыми в окрестностях вуза.

Похитители потребовали выкуп в обмен на освобождение студентов, однако губернатор штата Кадуна Насыр Ахмад аль-Руфаи отказался следовать требованиям злоумышленников.

В прошлом году в штате Кадуна жертвами атак вооруженных лиц стали 937 человек, 1 972 были похищены.