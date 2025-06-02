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В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке

В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке Не менее девяти человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии.
Другие страны
2 июня 2025 г. 00:40
В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке

Не менее девяти человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Trust.

По ее сведениям, инцидент произошел в деревне Маирари района Гузамала (штат Борно). Неустановленное число людей получили ранения разной степени тяжести.

Спикер законодательного собрания штата Борно Абдулкарим Лаван призвал военных принять решительные меры в борьбе против террора.

На севере Нигерии армия проводит специальную операцию "Хадин кай" ("единство" в переводе с языка хауса), в ходе которой 30 мая был ликвидирован Амир Абу Фатима - один из главарей "Боко харам".

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada avtobus dayanacağında partlayış baş verib, 9 nəfər ölüb

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