В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке

Не менее девяти человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии.

Не менее девяти человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Daily Trust.

По ее сведениям, инцидент произошел в деревне Маирари района Гузамала (штат Борно). Неустановленное число людей получили ранения разной степени тяжести.

Спикер законодательного собрания штата Борно Абдулкарим Лаван призвал военных принять решительные меры в борьбе против террора.

На севере Нигерии армия проводит специальную операцию "Хадин кай" ("единство" в переводе с языка хауса), в ходе которой 30 мая был ликвидирован Амир Абу Фатима - один из главарей "Боко харам".