В Нигерии боевики атаковали церковь, убиты как минимум два человека

В Нигерии боевики атаковали церковь, убив как минимум двух человек, и похитили пастора и нескольких прихожан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько дней после того, как из школы-интерната были похищены 25 девочек.

Нападение произошло во вторник вечером в городке Эруку в центральной части Нигерии. Агентство отмечает, что подобные события усиливают давление на власти страны.