    В Нигерии боевики атаковали церковь, убиты как минимум два человека

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 15:12
    В Нигерии боевики атаковали церковь, убив как минимум двух человек, и похитили пастора и нескольких прихожан.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько дней после того, как из школы-интерната были похищены 25 девочек.

    Нападение произошло во вторник вечером в городке Эруку в центральной части Нигерии. Агентство отмечает, что подобные события усиливают давление на власти страны.

