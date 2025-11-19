В Нигерии боевики атаковали церковь, убиты как минимум два человека
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 15:12
В Нигерии боевики атаковали церковь, убив как минимум двух человек, и похитили пастора и нескольких прихожан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько дней после того, как из школы-интерната были похищены 25 девочек.
Нападение произошло во вторник вечером в городке Эруку в центральной части Нигерии. Агентство отмечает, что подобные события усиливают давление на власти страны.
