В Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста

Нидерландская полиция задержала более 100 человек в Амстердаме за участие в протестах в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Нидерландская полиция задержала более 100 человек в Амстердаме за участие в протестах в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещенной властями города, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Для разгона демонстрантов блюстителям порядка пришлось использовать водометы и пустить в ход дубинки. Более 100 человек были задержаны за отказ подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

После разгона демонстрации на Музейной площади продолжились небольшие стычки протестующих с полицией и начались поджоги урн и мусорных баков. В рамках мер предосторожности под особую охрану взята резиденция мэра города Фемке Халсемы.

Проблемы наблюдались и в Эйндховене, где полиции пришлось использовать водометы и дубинки, а также пустить в ход слезоточивый газ.