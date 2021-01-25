О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста

В Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста Нидерландская полиция задержала более 100 человек в Амстердаме за участие в протестах в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.
Другие страны
25 января 2021 г. 03:25
В Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста

Нидерландская полиция задержала более 100 человек в Амстердаме за участие в протестах в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещенной властями города, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Для разгона демонстрантов блюстителям порядка пришлось использовать водометы и пустить в ход дубинки. Более 100 человек были задержаны за отказ подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

После разгона демонстрации на Музейной площади продолжились небольшие стычки протестующих с полицией и начались поджоги урн и мусорных баков. В рамках мер предосторожности под особую охрану взята резиденция мэра города Фемке Халсемы.

Проблемы наблюдались и в Эйндховене, где полиции пришлось использовать водометы и дубинки, а также пустить в ход слезоточивый газ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandda etiraz aksiyasında 100-dən çox insan saxlanılıb

Новости партнеров

Самое важное

Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
23 января 2021 г. 16:58
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi