В Нидерландах второй министр за день уволился из-за Афганистана

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (Ank Bijleveld) объявила об уходе с поста.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (Ank Bijleveld) объявила об уходе с поста.

Как передает Report, об этом сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Поводом для ее отставки стал вынесенный ей парламентом страны вотум недоверия. По мнению парламентариев, правительство слишком медленно среагировало на обострение кризиса в Кабуле и не успело эвакуировать много афганцев, которым угрожала опасность.

Изначально Бейлевельд отказывалась уходить, заявив, что считает своей задачей обеспечивать безопасность "мужчин и женщин на передовой", а также остающихся в Афганистане переводчиков. "Но мое пребывание на посту министра является предметом обсуждения, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом", - заявила она впоследствии, отказавшись давать какие-либо комментарии для СМИ.

Премьер-министр Нидердандов Марк Рютте выразил сожаление отставкой Бейлевельд. "В Министерстве обороны она была как рыба в воде, ее любят военные", - сказал он, добавив, что у ушедшего министра накопился значительный опыт работы в сфере государственного управления.

Отметим, что вчера в отставку по той же причине подала министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag). Она признала, что правительство действовало на основе неправильных предположений и упустило ряд возможностей для эвакуации в условиях хаоса.