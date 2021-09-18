В Нидерландах второй министр за день уволился из-за Афганистана

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (Ank Bijleveld) объявила об уходе с поста.
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Поводом для ее отставки стал вынесенный ей парламентом страны вотум недоверия. По мнению парламентариев, правительство слишком медленно среагировало на обострение кризиса в Кабуле и не успело эвакуировать много афганцев, которым угрожала опасность.
Изначально Бейлевельд отказывалась уходить, заявив, что считает своей задачей обеспечивать безопасность "мужчин и женщин на передовой", а также остающихся в Афганистане переводчиков. "Но мое пребывание на посту министра является предметом обсуждения, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом", - заявила она впоследствии, отказавшись давать какие-либо комментарии для СМИ.
Премьер-министр Нидердандов Марк Рютте выразил сожаление отставкой Бейлевельд. "В Министерстве обороны она была как рыба в воде, ее любят военные", - сказал он, добавив, что у ушедшего министра накопился значительный опыт работы в сфере государственного управления.
Отметим, что вчера в отставку по той же причине подала министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag). Она признала, что правительство действовало на основе неправильных предположений и упустило ряд возможностей для эвакуации в условиях хаоса.