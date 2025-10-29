В Нидерландах пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) состоятся в Нидерландах в среду, 29 октября.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, согласно конституции королевства, голосование пройдет в течение одного дня. Двери более 9 тыс. избирательных участков откроются в 07:30 по местному времени (10:30 по бакинскому времени), голосование будет продолжаться до 21:00 (00:00 по бакинскому времени).

За рубежом, как отмечают нидерландские СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных Нидерландов - это рекордное число, которое на четверть превышает показатель предыдущих парламентских выборов 2023 года.

Предварительные итоги голосования планируется подвести к концу дня среды. Официальные результаты объявят, согласно существующей практике, на следующий день.