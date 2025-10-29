Niderlandda parlamentin aşağı palatasına növbədənkənar seçkilər keçiriləcək
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 01:38
Bu gün Niderlandda Baş Ştatların İkinci Palatasına (parlamentin aşağı palatası) növbədənkənar seçkilər keçiriləcək.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Krallığın Konstitusiyasına əsasən, səsvermə bir gün ərzində keçiriləcək.
Yerli vaxtla saat 07:30-da (Bakı vaxtı ilə saat 10:30) 9 mindən çox seçki məntəqəsi seçicilərə açılacaq, səsvermə saat 21:00-a (Bakı vaxtı ilə 00:00) qədər davam edəcək. Səsvermədə iştirak etmək üçün 135 min vətəndaş qeydiyyatdan keçib - bu, rekord rəqəmdir və 2023-cü ilin parlament seçkilərindən dörddə bir qədər çoxdur.
Səsvermənin ilkin nəticələrinin çərşənbə gününün sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Rəsmi nəticələr ertəsi gün açıqlanacaq.
