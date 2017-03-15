Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Нидерландах проходят выборы в парламент, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

За 150 мест в парламенте будут бороться 28 партий, однако главная борьба развернется между двумя партиями. Основные претенденты на победу - праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама.

Рютте говорил, что выборы - это возможность для избирателей "победить дурной вид популизма". Вилдерс намерен вывести Нидерланды из состава ЕС, закрыть все мечети и запретить Коран.

Согласно данным опросов общественного мнения, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.

Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.

Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.