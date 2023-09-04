О нас

В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД

В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД Новой исполняющей обязанности главы МИД Нидерландов назначена Ханке Брёйнс Слот, ранее занимавшая должность и.о. министра внутренних дел и по делам королевства.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 20:20
В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД

Новой исполняющей обязанности главы МИД Нидерландов назначена Ханке Брёйнс Слот, ранее занимавшая должность и.о. министра внутренних дел и по делам королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении информационной службы правительства Нидерландов.

В свою очередь и.о. министра жилищного строительства и территориального планирования Хюго де Йонге будет по совместительству временно исполнять обязанности министра внутренних дел и по делам королевства. Изменения вступают в силу с 5 сентября, отмечается в документе.

Должность и.о. министра иностранных дел оказалась вакантной в связи с назначением бывшего и.о. главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры на пост еврокомиссара после того, как Франс Тиммерманс, бывший первый заместитель главы Еврокомиссии, покинул европейскую политику, чтобы возглавить альянс левых партий в Нидерландах. Как и Тиммерманс, в ЕК Хукстра будет отвечать за политику в области борьбы с изменением климата.

Все правительство Нидерландов на данный момент считается исполняющим обязанности в связи с уходом в отставку, которая была вызвана разногласиями по вопросам миграционной политики среди партнеров по правящей коалиции. Новые выборы в стране назначены на 22 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hanke Bruins Slot to be FM of Netherlands

Экслюзивные новости

Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi