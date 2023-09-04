В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД

Новой исполняющей обязанности главы МИД Нидерландов назначена Ханке Брёйнс Слот, ранее занимавшая должность и.о. министра внутренних дел и по делам королевства.

Новой исполняющей обязанности главы МИД Нидерландов назначена Ханке Брёйнс Слот, ранее занимавшая должность и.о. министра внутренних дел и по делам королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении информационной службы правительства Нидерландов.

В свою очередь и.о. министра жилищного строительства и территориального планирования Хюго де Йонге будет по совместительству временно исполнять обязанности министра внутренних дел и по делам королевства. Изменения вступают в силу с 5 сентября, отмечается в документе.

Должность и.о. министра иностранных дел оказалась вакантной в связи с назначением бывшего и.о. главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры на пост еврокомиссара после того, как Франс Тиммерманс, бывший первый заместитель главы Еврокомиссии, покинул европейскую политику, чтобы возглавить альянс левых партий в Нидерландах. Как и Тиммерманс, в ЕК Хукстра будет отвечать за политику в области борьбы с изменением климата.

Все правительство Нидерландов на данный момент считается исполняющим обязанности в связи с уходом в отставку, которая была вызвана разногласиями по вопросам миграционной политики среди партнеров по правящей коалиции. Новые выборы в стране назначены на 22 ноября.