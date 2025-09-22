В Нидерландах на территории авиабазы и аэропорта начали поиск неразорвавшихся авиабомб

На территории авиабазы в нидерландском Эйндховене проводится масштабная операция по поиску неразорвавшихся авиабомб, на данный момент уже обнаружено почти 40 подозрительных объектов.

Как передает Report, об этом сообщают нидерландские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

"Организованы масштабные поисковые работы для извлечения неразорвавшихся авиабомб на территории авиабазы и аэропорта Эйндховена, которые расположены рядом. Во время деоккупации Нидерландов союзники интенсивно бомбили территорию аэродрома, который тогда использовалось Люфтваффе. Поиски будут проводиться ежедневно в течение следующих четырех недель и связаны с подготовкой к модернизации взлетной полосы в 2027 году. Ее используют как гражданские рейсы, так и военные самолеты", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что первые проверки металлодетектором указывают на наличие под землей по меньшей мере 37 подозрительных объектов, все они – в районе взлетной полосы. Всего планируется проверить около 2 000 участков, где металлодетектор обнаружил наличие фрагментов металла.

Работа аэропорта в этот период продолжится в обычном режиме. В случае обнаружения бомб их будут обезвреживать в ночное время, когда аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.