В Нидерландах число инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на более чем тысячу, достигнув 10,8 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

По последним данным RIVM, за сутки было выявлено 1 104 новых случая, таким образом, общее число заболевших возросло до 10 866. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 132, всего от COVID-19 в стране скончался 771 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.