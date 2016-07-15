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    Число жертв теракта в Ницце достигло 84 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Водитель застрелен полицией

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/  Число жертв атаки в Ницце возросло до 84. Как сообщает Report, об этом заявили в МВД Франции. 

    ***03:49

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В городе Ницца вечером в четверг совершен теракт. Как передает Report, oб этом сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

    По данным Reuters, погибли не менее 73 человек. О том, что число погибших превысило 70 человек подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

    Грузовик, врезавшийся в толпу людей на Английской набережной в Ницце, таранил ее "на протяжении 2 км", заявили в прокуратуре департамента Приморские Альпы.

    Затем, по данным телеканала BFM TV, террористы открыли огонь по людям, "возникла также перестрелка людей в машине с полицией".

    Для проведения атаки был использован большой тяжелый грузовик белого цвета. Об этом свидетельствуют кадры, которые показывает с места теракта телеканал BFM TV. Машина белого цвета, с разбитой передней частью стоит в настоящее время на Английской набережной в центральной части города.

    Водитель, по данным префектуры, застрелен полицией. В городе после теракта, как сообщили многочисленные свидетели, "возникла сильнейшая паника". 

    Есть неофициальные сведения от полицейских, что в ходе теракта "погибли целые семьи".

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