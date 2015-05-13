 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Непале пропал военный вертолет США

    На борту машины находились восемь человек

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Вертолет Корпуса морской пехоты США, возможно, потерпел катастрофу в Непале во время оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

    По информации, связь с вертолетом была потеряна.

    На борту машины находились восемь человек - шесть морских пехотинцев и двое непальцев.

    Легкий ударный вертолет UH-1Y Huey участвовал в операции по доставке помощи пострадавшим от землетрясения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi