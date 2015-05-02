​В Непале более 2,8 млн. человек покинули свои дома после землетрясения

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Непале более 2,8 млн. человек покинули свои дома после разрушительного землетрясения, которое произошло 25 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Иомиури".

Согласно информации, они в настоящее время продолжают жить в палатках и других временных жилищах.

"Спустя неделю после землетрясения в Непале около 2,8 млн. человек или 10% населения вынужденно покинули свои дома и проживают во временных жилищах. Однако в последнее время ситуация стала меняться. Несмотря на страх повторного землетрясения, многие начинают возвращаться в свои дома, - пишет издание. - В одном из центральных парков Катманду, который стал убежищем для более чем 10 тыс. человек, к настоящему времени осталось около 2,5 тыс.".