В Непале автобус вылетел с дороги в реку, не менее 20 человек погибли

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, 17 пострадали после того, как автобус вылетел с дороги в реку в центральной части Непала.

Как передает Report, об этом сообщает Himalayan Times со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рано утром в пятницу. По словам начальника окружной полиции Басанты Бахадура Кунвара, автобус следовал из приграничного Гаура в Покару.

По предварительным данным, всего в автобусе было 39 человек: 37 пассажиров, водитель и кондуктор. Последние двое числятся пропавшими без вести.