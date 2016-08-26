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    В Непале автобус вылетел с дороги в реку, не менее 20 человек погибли

    По предварительным данным, всего в автобусе было 39 человек

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, 17 пострадали после того, как автобус вылетел с дороги в реку в центральной части Непала.

    Как передает Report, об этом сообщает Himalayan Times со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел рано утром в пятницу. По словам начальника окружной полиции Басанты Бахадура Кунвара, автобус следовал из приграничного Гаура в Покару.

    По предварительным данным, всего в автобусе было 39 человек: 37 пассажиров, водитель и кондуктор. Последние двое числятся пропавшими без вести.

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