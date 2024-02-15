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В НАТО заявили, что США будут верным союзником альянса, кто бы ни был президентом страны

В НАТО заявили, что США будут верным союзником альянса, кто бы ни был президентом страны Соединенные Штаты останутся верным союзником НАТО, кто бы ни оказался в Белом доме после предстоящих в ноябре президентских выборов.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 22:32
В НАТО заявили, что США будут верным союзником альянса, кто бы ни был президентом страны

Соединенные Штаты останутся верным союзником НАТО, кто бы ни оказался в Белом доме после предстоящих в ноябре президентских выборов.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Уверен, что вне зависимости от исхода президентских выборов США будут оставаться верным союзником НАТО. НАТО имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что критика со стороны экс-президента США Дональда Трампа направлена не на сам альянс, а на недостаточные траты отдельных членов НАТО на оборону.

"В интересах США, чтобы альянс оставался сильным. Все большее беспокойство Соединенных Штатов вызывает Китай, поэтому еще важнее, чтобы на вашей стороне были 30 друзей и союзников. Эти друзья и союзники по НАТО - то, чего нет ни у одной ведущей державы, кроме США", - добавил он.

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