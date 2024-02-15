В НАТО заявили, что США будут верным союзником альянса, кто бы ни был президентом страны

В НАТО заявили, что США будут верным союзником альянса, кто бы ни был президентом страны

Соединенные Штаты останутся верным союзником НАТО, кто бы ни оказался в Белом доме после предстоящих в ноябре президентских выборов.

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