О нас
Report Georgia
Аудио новости

В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов

В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых стран в альянс
Другие страны
14 июня 2021 г. 13:39
В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых стран в альянс.

Об этом передает Report со ссылкой на "РИА" Новости.

Саммит НАТО пройдет сегодня в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

"Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Тбилиси сможет получить "дорожную карту" по вступлению в организацию.

Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi