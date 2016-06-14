​В Нью-Йорке при стрельбе на детской площадке ранены пять человек

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл стрельбу в понедельник на детской площадке в нью-йоркском районе Бруклин.

Как передает Report, об этом заявили журналистам представители полиции крупнейшего мегаполиса США, ранения получили пять человек, они госпитализированы.

Пострадавшим - от 15 до 18 лет. По предварительным данным, опасности их жизням нет. Никаких арестов в связи с произошедшим пока произведено не было. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.