​В Москве стартует Halal Expo 2015

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Шестая Московская международная выставка-форум "халяль" Moscow Halal Expo 2015 21-23 мая будет открыта в международном выставочном центре "Крокус-Экспо", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Свое видение бизнеса в рамках халяль продемонстрируют и представят более 200 компаний из России и зарубежных стран.

"Ключевая тема выставки — развитие и рост бизнеса российских производителей и установление международной торгово-инвестиционной кооперации со странами исламского мира", — говорится в пресс-релизе организаторов Moscow Halal Expo.

В рамках выставки состоится VI Международный форум исламских финансов и инвестиций, его участники обсудят "привлечение инвестиций в реальный сектор российской экономики и механизмы развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Кроме того, Moscow Halal Expo 2015 включает в себя II Международный форум "Туризм и гостеприимство по стандарту Халяль", VI Международный конгресс "Перспективы развития экспорта и импорта для производителей "халяль", IV Мусульманский молодежный форум "Ты+вера. Время подвигов!" и II Международный форум Moscow Islamic Fashion Forum (в рамках него, в частности, пройдет круглый стол "Проблемы и перспективы рынка конфессиональной одежды в России").

В числе актуальных проблем, которые намерены поднять участники Moscow Halal Expo, — проблемы и перспективы внедрения в России исламского банкинга. Эта тема стала особенно активно обсуждаться в СМИ и экспертном сообществе после введения против РФ в прошлом году санкций рядом западных стран и ответных мер Москвы.