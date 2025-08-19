В Москве пройдет очередное заседание российско-индийской межправкомиссии

О нас

Другие страны
19 августа 2025 г. 09:53
В Москве пройдет 26-е заседание российско-индийской межправкомиссии по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом заявили в МИД Индии.

Согласно информации, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет находиться с официальным визитом в России с 19 по 21 августа по приглашению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"Субраманьям Джайшанкар будет сопредседательствовать на 26-й сессии IRIGC-TEC, запланированной на 20 августа", - отметили в ведомстве.

Нью-Дели и Москва активно обсуждают свое стратегическое партнерство с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил в начале этого месяца о повышении тарифов на индийский импорт из-за закупок Индией российской нефти, которые, по его утверждению, подпитывают войну России в Украине.

В начале этого месяца советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал встретился с президентом России Владимиром Путиным, через день после того, как президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на индийский экспорт.

Кремль опубликовал кадры, на которых Путин пожимает руку Аджиту Довалу, хотя не предоставил подробностей о том, что обсуждалось на встрече.

Довал также сообщил, что президент России Владимир Путин в скором времени посетит Индию. Ожидается, что визит состоится до конца 2025 года.

