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    В Москве в результате ДТП пострадали пять человек

    На место ДТП прибыл вертолет

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На востоке Москвы произошла автомобильная авария с пятью пострадавшими, одного из них вертолетом эвакуируют в НИИ имени Склифосовского.

    Как передает Report, со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Московский авиационный центр (МАЦ) в своем твиттере.

    По данным ведомства, авария произошла в районе Бойцовой улицы, 24. В результате ДТП пострадали пять человек, к месту происшествия вылетел экипаж санитарного вертолета МАЦ.

    «Одного пострадавшего в ДТП санитарный вертолет эвакуирует в НИИ имени Склифосовского. Мужчина 36 лет в тяжелом состоянии находится уже в реанимации», — говорится в сообщении.

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