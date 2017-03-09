В Москве в результате ДТП пострадали пять человек

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На востоке Москвы произошла автомобильная авария с пятью пострадавшими, одного из них вертолетом эвакуируют в НИИ имени Склифосовского.

Как передает Report, со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Московский авиационный центр (МАЦ) в своем твиттере.

По данным ведомства, авария произошла в районе Бойцовой улицы, 24. В результате ДТП пострадали пять человек, к месту происшествия вылетел экипаж санитарного вертолета МАЦ.

«Одного пострадавшего в ДТП санитарный вертолет эвакуирует в НИИ имени Склифосовского. Мужчина 36 лет в тяжелом состоянии находится уже в реанимации», — говорится в сообщении.