В Молдове состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Республики

28 мая азербайджанский народ отмечает национальный праздник - День Республики. Ровно 103 года назад была провозглашена первая на востоке - Демократическая Азербайджанская Республика

28 мая азербайджанский народ отмечает национальный праздник - День Республики. Ровно 103 года назад была провозглашена первая на востоке - Демократическая Азербайджанская Республика.

Как передает восточно-европейское бюро Report, по этому случаю посольство Азербайджана в Молдове организовало ряд праздничных мероприятий, на которых присутствовали: Государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Дмитрий Соколан, посол Турецкой Республики в РМ Гюрол Секменсюер, посол Беларуси в РМ Анатолий Калинин, депутаты парламента Молдовы, выдающиеся деятели науки и культуры этой страны, представители СМИ и азербайджанской диаспоры.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Молдове Гудси Османов приветствовал гостей:

"Дорогие друзья, этот год особенно значим для нас, потому что впервые мы отмечаем День Республики со свободной от оккупации Шушой, Карабахом. На этих территориях развевается флаг Азербайджана. Сегодня на освобожденных территориях ведутся восстановительные работы и есть все возможности для того, чтобы в регионе наконец-то наступил мир!".

Он рассказал о том, что современный Азербайджан является правопреемником АДР, которая просуществовала недолго, но заложила основы независимости и государственности. А благодаря пришедшему к власти в начале 90-х годов общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву страна стала процветать, вышла из политического кризиса. Усилиями Президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан стал ведущим государством в регионе.

Посол также рассказал о широкомасштабной деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая вносит большой вклад в развитие и процветание страны:

"Под ее непосредственным руководством претворяются в жизнь крупные проекты во всех сферах, реализуются важные социальные инициативы, оказывается особое внимание и помощь гражданам, нуждающимся в опеке и заботе, в том числе семьям шехидов, ветеранам войны", - сказал дипломат.

Гудси Османов также рассказал и об отношениях между Молдовой и Азербайджаном:

"Наши страны связывают долгие узы братства и сотрудничества. Мы благодарны руководству Республики Молдова за то, что поддерживают нас на международных площадках, солидарны с нами".

Также на мероприятии с речью выступил Государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Дмитрий Соколан:

"Уважаемый посол, представители Азербайджанской диаспоры нашей страны, поздравляю вас с этим важным праздником. Для меня честь присутствовать тут. Пользуясь случаем, хочу отметить значительный рост Азербайджана на международной арене, его развитие, как в экономическом плане, так и в социальном. Вы являетесь примером в реализации проектов, которые делают жизнь граждан лучше. 18 мая мы отмечали 29 лет дипломатических отношений между Молдовой и Азербайджаном. За эти годы было реализовано множество проектов в экономической, социальной и культурной сфере, которые выражали интересы обеих сторон. Наше сотрудничество имеет хороший потенциал, но не реализуется сегодня в полной мере. Однако мы работаем в этом направлении. Еще раз поздравляю Азербайджанский народ с праздником, желаю ему мира, здоровья и процветания".

После, гости возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в сквере посольства.

Также, состоялось открытие памятной доски, на которой были выгравированы слова Гейдара Алиева на трех языках, ставшие символом патриотизма для каждого азербайджанца: "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец".

Кроме этого, на территории посольства был открыт "Родник шехидов" в память о тех, кто погиб за независимость Азербайджана и его государственную целостность.