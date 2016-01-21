​В Молдове протестующие избили бывшего президента - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Митингующие, которые собрались под зданием парламента Молдовы, надавали тумаков депутату, бывшему спикеру и бывшему и.о. президенту страны, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу.

Как передает Report, об этом сообщает молдавское издание Омега.

На видео видно, как Гимпу под прикрытием неизвестных людей отводят от митингующих, которые кричат ему "Иуда".

Сам политик голосовал за избрание нового премьер-министра Молдовы, что, вероятно, и вызвало такую реакцию митингующих.

Напомним, парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с бывшим министром информационных технологий и связи Павлом Филипом на фоне массовых протестов, которые происходил под стенами законодательного органа.

В результате столкновений у здания парламента Молдовы пострадали семь полицейских и трое протестующих.