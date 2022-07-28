В Молдове еще на два месяца продлен режим ЧП из-за событий в Украине

Парламент Молдавии на заседании в четверг по запросу правительства страны принял решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Парламент Молдавии на заседании по запросу правительства страны 28 июля принял решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, что необходимость продления чрезвычайного положения аргументируется "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ и необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев с Украины".

Она подчеркнула, что правительству необходимы дополнительные полномочия, которые предоставляются в период чрезвычайного положения, чтобы "оперативно реагировать на все вызовы".

По ее словам, риски для Молдавии на фоне ситуации в соседней республике высоки, ситуация тяжелая. "Высокие риски сохраняются и по части потоков беженцев, и потоков товаров. И по части энергетики - мы все видели не очень хорошие новости о поставках газа в Европу (сокращение поставок по "Северному потоку" - ИФ)", - отметила Гаврилица.