В Молдове COVID-19 заразились почти 18 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей достигло - 17 672. Всего 10 396 человек были вылечены, а 580 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.