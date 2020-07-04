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В Молдове COVID-19 заразились почти 18 тыс. человек

В Молдове COVID-19 заразились почти 18 тыс. человек Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек.
Другие страны
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4 июля 2020 г. 18:13
В Молдове COVID-19 заразились почти 18 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек.

Как передает Report  со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей достигло - 17 672. Всего 10 396 человек были вылечены, а 580 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.

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