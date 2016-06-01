​В Молдове вступил в силу запрет на курение в общественных местах

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Запрет на курение в общественных местах вступил в силу в Молдове с 31 мая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Голос".

Курение запрещается во всех закрытых и полузакрытых общественных местах, в государственных, медицинских, образовательных учреждениях, в парках и на игровых площадках для детей, на стадионах, аренах, на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 м от них. Запрет также распространяется на общественный транспорт и частные автомобили, где находятся несовершеннолетние. Штрафы за курение в неположенных местах для физических лиц составят от 50 до 150 долларов, а для должностных и юридических лиц — до 500 долларов.