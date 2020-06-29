Наверх

В мире за сутки обнаружили 189 тыс. случаев COVID-19

​В мире за сутки обнаружили 189 тыс. случаев COVID-19

Свыше 198 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона.

Как передает Report, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За минувшие сутки в мире выявлено 4 612 летальных исходов, общее число скончавшихся от коронавируса составило 495 760. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 843 073, за последние сутки - 189 077.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!