В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10—11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, также в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.

«В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией», — отмечено в документе.