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    В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10—11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, также в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.

    «В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией», — отмечено в документе.

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