В МИД России прокомментировали нанесение ударов США по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада нанесли удар по Сирии в момент, когда она получила шанс на мирное будущее.

Как передает Report, об этом она написала она в Facebook.

«Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ, сейчас американские «умные» ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар», — написала она.

Захарова отметила, что западные СМИ должны понимать свою ответственность за нанесение силами США, Великобритании и Франции ударов по Сирии.

«Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность за случившееся», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.