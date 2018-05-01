В МИД Ирана ответили на обвинения Нетаньяху в разработке ядерного оружия

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере "детским нелепым шоу".

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

"То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которые мы уже наблюдали все последние годы, однако раньше его показывала группа лицемеров (леворадикальная иранская группировка "Организация моджахедов иранского народа". — Прим. ред.)", — заявил Аракчи.