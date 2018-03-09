В Мичигане из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ До 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пятницу сообщил телеканал Fox2Detroit ссылаясь на полицию штата.

По данным властей, в результате аварии есть пострадавшие, однако травмы не угрожают их жизни. Три человека госпитализированы.

Среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

Причиной стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.