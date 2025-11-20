Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Мексике задержали организатора убийства мэра Уруапана

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 04:53
    В Мексике задержан предполагаемый заказчик убийства мэра города Уруапана (штат Мичоакан) Карлоса Мансо, застреленного в ходе празднования Дня мертвых.

    Как передает Report, об этом сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в соцсетях ведомства.

    "Тщательный анализ доказательств и межведомственная координация позволили существенно продвинуться в расследовании и привели к задержанию Хорхе Армандо Н., идентифицированного как одного из организаторов и лидеров преступной ячейки, спланировавшей убийство Карлоса Мансо", - заявил Харфуш. Он уточнил, что задержание было проведено в центре муниципалитета Морелия в штате Мичоакан.

    Глава ведомства также сообщил, что в ходе расследования были установлены личности двух других участников преступной группы - Фернанддо Хосуэ "Н". и Рамиро "Н", которые сопровождали стрелявшего, ликвидированного после нападения, за несколько часов до атаки на мэра. Оба были найдены убитыми 10 ноября на трассе Уруапан-Парачо. По оценке следствия, их убийство было направлено на воспрепятствование раскрытию преступления.

    Следователи обнаружили телефоны погибших, что позволило получить доступ к переписке, в рамках которой координировалась атака. Харфуш отметил, что эти материалы помогли восстановить последовательность действий преступной группы, определить ее маршруты наблюдения, точки обмена сведениями и инструкции, передававшиеся через мессенджер.

    По данным газеты El Universal, задержанный Хорхе Армандо Н., известный под прозвищем Licenciado, является лидером наркокартеля "Новое поколение Халиско" в четырех регионах штата Мичоакан - Уруапан, Патскуаро, Морелия и Куитсео.

    Напомним, что 1 ноября в Мексике во время празднования Дня мертвых был застрелен мэр второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана - Карлос Мансо. 6 ноября газета El Universal сообщила, что 119 действующих и избранных мэров были убиты в Мексике за последние 25 лет; таким образом, в среднем каждые два с половиной месяца погибает один градоначальник. В Мичоакане от рук преступников погибли 20 мэров.

    Лента новостей