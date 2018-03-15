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    В Мексике в результате ДТП ранены более десяти детей

    В салоне находились 46 человек, большая часть – учащиеся школ

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Не менее 12 детей ранены в среду в Мексике в результате ДТП с участием автобуса.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Excelsior.

    По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся. В салоне находились 46 человек, большая часть – учащиеся школ.

    Пострадавшие школьники отправлены в больницы. Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

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