В Мексике в результате ДТП ранены более десяти детей

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Не менее 12 детей ранены в среду в Мексике в результате ДТП с участием автобуса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Excelsior.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся. В салоне находились 46 человек, большая часть – учащиеся школ.

Пострадавшие школьники отправлены в больницы. Водитель автобуса скрылся с места преступления, его объявили в розыск.