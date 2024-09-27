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В Мексике пять человек погибли из-за последствий урагана "Джон"

В Мексике пять человек погибли из-за последствий урагана "Джон" В мексиканском штате Герреро из-за последствий урагана "Джон" погибли пять человек.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 00:41
В Мексике пять человек погибли из-за последствий урагана Джон

В мексиканском штате Герреро из-за последствий урагана "Джон" погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции.

"У меня есть отчет о том, что происходит не только в Акапулько, но и на всем побережье штата Герреро. К счастью, больших разрушений не было. В регионе Коста-Чика погибли четыре человека, еще один в Акапулько. На данный момент всего зафиксировано пять смертей", - заявил Лопес Обрадор.

Национальная метеорологическая служба Мексики сообщила, что сформировавшийся в Тихом океане ураган третьей категории по шкале Саффира-Симпсона "Джон" достиг тихоокеанского побережья страны в муниципалитете Маркелия (штат Герреро) вечером 23 сентября, после чего ослаб до тропического шторма и покинул территорию Мексики.

По данным метеослужбы, "Джон" может превратиться в ураган второй категории и вновь обрушиться на мексиканское побережье вечером 26 сентября.

Издание Milenio со ссылкой на главу палаты торговли, услуг и туризма штата Герреро Алехандро Мартинеса сообщило, что потери от урагана "Джон" в пострадавшем от удара стихии городе Акапулько могут достичь 1,5 млрд песо (около 7,75 млн долларов).

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