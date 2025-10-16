Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 20:17
    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    В городе Тихуана в мексиканском штате Нижняя Калифорния здание прокуратуры подверглось атаке дронов, оснащенных взрывными устройствами.

    Как передает Report, об этом сообщает Milenio со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

    По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 октября в районе Плаяс-де-Тихуана. В результате взрывов были повреждены здание прокуратуры и несколько служебных и частных автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

    Следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты взрывных устройств, предположительно сброшенных с дронов. Власти активировали протоколы экстренного реагирования и проводят расследование для установления виновных.

    Генпрокуратура подчеркнула, что ее собственные дроны не использовались в атаке и находятся под контролем сотрудников ведомства.

    Мексика атака дронов Тихуана

    Последние новости

    20:37

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:28
    Фото

    В суде изучены документы, связанные с нанесенным Арменией ущербом в период оккупации азербайджанских земель

    Внутренняя политика
    20:17

    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Внутренняя политика
    20:04

    Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    19:53

    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов

    Внутренняя политика
    19:44

    Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

    В регионе
    19:26

    Трамп подтвердил, что ведет беседу с Путиным - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:22

    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Другие страны
    Лента новостей