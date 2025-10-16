В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

В городе Тихуана в мексиканском штате Нижняя Калифорния здание прокуратуры подверглось атаке дронов, оснащенных взрывными устройствами.

Как передает Report, об этом сообщает Milenio со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 октября в районе Плаяс-де-Тихуана. В результате взрывов были повреждены здание прокуратуры и несколько служебных и частных автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

Следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты взрывных устройств, предположительно сброшенных с дронов. Власти активировали протоколы экстренного реагирования и проводят расследование для установления виновных.

Генпрокуратура подчеркнула, что ее собственные дроны не использовались в атаке и находятся под контролем сотрудников ведомства.