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В Мексике при вооруженном нападении погибли пять человек

В Мексике при вооруженном нападении погибли пять человек По меньшей мере пять человек стали жертвами вооруженного нападения в муниципалитете Чильпансинго в штате Герреро на юго-западе Мексики.
Другие страны
12 июня 2022 г. 02:19
В Мексике при вооруженном нападении погибли пять человек

По меньшей мере пять человек стали жертвами вооруженного нападения в муниципалитете Чильпансинго в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура региона в обнародованном заявлении.

"На место преступления прибыли следователи и эксперты-криминалисты, чтобы установить обстоятельства случившегося", - говорится в записи. Массовое убийство было совершено в населенном пункте Петакильяс. Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Неизвестно, что могло послужить причиной расправы.

В последние годы Мексика переживает кризис в сфере безопасности. В мае представители властей зарегистрировали почти 2,5 тыс. умышленных убийств на территории республики, что стало самым высоким показателем такого рода с начала года. По сравнению с апрелем уровень насилия вырос на 16%.

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