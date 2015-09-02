​В Мексике обнаружили захоронение с 31 тыс. человеческих останков

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На одно из ранчо на северо-востоке Мексики обнаружили захоронение примерно с 31 тыс. человеческих останков.

Как передает Report, захоронение обнаружили сотрудники прокуратуры штата Нуэво-Леон.

Останки были найдены на одном из ранчо в районе Салинас-Виктория после того, как там прошли сильные дожди. Предполагается, что они принадлежат похищенным жертвам наркокартелей. По словам представителя неправительственной организации «Граждане за права человека» Консуэло Моралеса, останки «лежат вперемешку, поэтому неизвестно, скольким людям они могли принадлежать». Он добавил, что специалисты прокуратуры проводят экспертизы, сравнивают генетические профили.