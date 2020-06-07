​В Мексике неизвестные застрелили 10 человек

Десять человек погибли в результате инцидента со стрельбой в реабилитационном центре для зависимых в мексиканском штате Гуанахуато.

Как передает Report, сообщает телеканал Televisa со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу около 16.00 по местному времени (01.00 воскресенья по бакинскому времени) в муниципалитете Ирапуато. Неизвестные ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять из оказавшихся на месте происшествия десяти людей погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице, отмечает телеканал.

По данным телеканала, впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.