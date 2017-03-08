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    В Мексике найдены фрагменты тел шести человек в 13 пластиковых мешках

    Человеческие останки находятся в стадии сильного разложения

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура мексиканского штата Герреро начала расследование в связи с обнаружением фрагментов тел шести человек в 13 пластиковых мешках в городе Чилапа.

    Как передает Report, по словам представителя группы по координации работы правоохранительных органов Герреро Роберто Эредии, человеческие останки находятся в стадии сильного разложения.

    "Первые результаты расследования показывают, что возможным мотивом преступления стала борьба (между преступными группировками) за посев, сбор и перевалку мака", — говорится в сообщении группы, которая цитирует Эредию.

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