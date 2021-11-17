В Мексике арестована жена лидера крупнейшего наркокартеля

В Мексике арестована жена мексиканского наркобарона Немезио Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

В Мексике арестована жена местного наркобарона Немезио Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом говорится в заявлении министерства обороны.

Розалинда Гонсалес Валенсия была задержана в муниципалитете Сапопан в Халиско в рамках "значительного удара по финансовой структуре организованной преступности в штате Халиско".

Гонсалес была задержана за различные преступления, а доказательства указывают на ее причастность к "незаконной финансовой операции организованной преступной группы", добавили в министерстве.

Осегера, бывший полицейский, является лидером ультра-жестокого картеля нового поколения Халиско (CJNG), самой мощной преступной группировки в Мексике наряду с картелем Синалоа.

Наркобарону, за голову которого власти США назначили награду в размере 10 миллионов долларов в 2018 году, вдохновил CJNG на превращение в преступную империю, охватывающую пять континентов, и стал одним из немногих лидеров картеля, которые долгое время избегали ареста.

CJNG обвиняют в контрабанде огромного количества наркотиков, в том числе синтетического опиоидного фентанила, в Соединенные Штаты, где количество смертей от передозировки, в основном связанных с фентанилом, возросло до более чем 93 000 в 2020 году.

Гонсалес ранее был арестован в мае 2018 года, но через несколько месяцев был освобожден под залог.