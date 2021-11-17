О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Мексике арестована жена лидера крупнейшего наркокартеля

В Мексике арестована жена лидера крупнейшего наркокартеля В Мексике арестована жена мексиканского наркобарона Немезио Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 08:32
В Мексике арестована жена лидера крупнейшего наркокартеля

В Мексике арестована жена местного наркобарона Немезио Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении министерства обороны.

Розалинда Гонсалес Валенсия была задержана в муниципалитете Сапопан в Халиско в рамках "значительного удара по финансовой структуре организованной преступности в штате Халиско".

Гонсалес была задержана за различные преступления, а доказательства указывают на ее причастность к "незаконной финансовой операции организованной преступной группы", добавили в министерстве.

Осегера, бывший полицейский, является лидером ультра-жестокого картеля нового поколения Халиско (CJNG), самой мощной преступной группировки в Мексике наряду с картелем Синалоа.

Наркобарону, за голову которого власти США назначили награду в размере 10 миллионов долларов в 2018 году, вдохновил CJNG на превращение в преступную империю, охватывающую пять континентов, и стал одним из немногих лидеров картеля, которые долгое время избегали ареста.

CJNG обвиняют в контрабанде огромного количества наркотиков, в том числе синтетического опиоидного фентанила, в Соединенные Штаты, где количество смертей от передозировки, в основном связанных с фентанилом, возросло до более чем 93 000 в 2020 году.

Гонсалес ранее был арестован в мае 2018 года, но через несколько месяцев был освобожден под залог.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Wife of cartel leader ‘El Mencho’ arrested in Mexico
Версия на азербайджанском языке Meksikada narkobaron El Mençonun həyat yoldaşı həbs edilib

Другие новости из категории

Число умерших из-за COVID-19 в Европейском регионе возросло за неделю на 5%
Число умерших из-за COVID-19 в Европейском регионе возросло за неделю на 5%
17 ноября 2021 г. 09:15
В результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека
ФотоВ результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека
17 ноября 2021 г. 09:08
В столице Уганды прогремели взрывы, десятки раненых
ФотоВ столице Уганды прогремели взрывы, десятки раненых
17 ноября 2021 г. 07:11
СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно
СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно
17 ноября 2021 г. 05:52
Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа
Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа
17 ноября 2021 г. 05:14
Президенты Турции и Украины обсудили региональные вопросы
Президенты Турции и Украины обсудили региональные вопросы
17 ноября 2021 г. 01:53
Действующий президент Болгарии победил в первом туре выборов
Действующий президент Болгарии победил в первом туре выборов
17 ноября 2021 г. 00:38
Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются
Белый дом: вопросы о происхождении COVID-19 по итогам саммита США-КНР остаются
16 ноября 2021 г. 22:12
Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования
Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования
16 ноября 2021 г. 19:53
Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера
Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера
16 ноября 2021 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi