​В Мексике 10 человек погибли и 27 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек сегодня стали жертвами столкновения автобуса с грузовиком в штате Чиуауа на севере Мексики.

Как передает Report, число пострадавших, по данным Федеральной полиции, составляет 27 человек.

Автобус врезался в прицеп трейлера на прямом участке пути. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что водитель автобуса заснул за рулем, после чего потерял управление. Окончательная версия случившегося будет озвучена по результатам серии экспертиз.

Власти не обнародовали никаких сведений о погибших. Известно, что автобус, на котором они следовали, не принадлежал какой-либо транспортной компании, занимающейся пассажироперевозками.